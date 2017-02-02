Edinilen bilgiye göre, El-Bab’da Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. DEAŞ’ın bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda ve yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



15 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak : İHA