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Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz'.

Dünya / 2 Şubat 2017 Perşembe 00:01
Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesinin kaygı uyandırdığı kaydedildi. Kaynak : AA

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