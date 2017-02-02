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DHKP-C'li kadın terörist böyle yakalandı!

İstanbul Şişli’de bir AVM önündeki polis uygulamasından kaçarak iş merkezine saklanan ve terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından araması olduğu öğrenin kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 10:05
DHKP-C'li kadın terörist böyle yakalandı!
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Şişli'de dün öğle saatlerinde bir AVM önünde uygulama yapan polis ekipleri, kadın bir şahsın kaçtığını fark etti. Polisten yaya olarak kaçarak izin kaybettiren şahıs, yaklaşık 300 metre ileride bir iş merkezine saklandı. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, iş merkezine baskın düzenledi.

İş merkezinden notere saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilerek Şişli Polis Merkezi'ne götürülen şahsın, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından arandığı öğrenilen E E., olduğu belirlendi. 


Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıs, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahsın yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Gözaltına alınırken polise direndi
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş merkezine baskın düzenleyen polis aranan şahsın koluna girip dışarıya çıkartıyor. Şahıs binadan çıkartılırken polislere direnerek, kurtulmaya çalışıyor.

Kaynak : İHA

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