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DBP'li başkan tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Kar, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 18:21
DBP'li başkan tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Kar ve Mehmet Zeki Kılıç 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak : AA

Adli KontrolTerör ÖrgütüBelediye BaşkanıDiyarbakır


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