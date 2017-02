Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısında konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Merkel saat 13.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Görüşmenin ardından Erdoğan'la Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



'Siyasi ilişkilerde, gerek AB süreci olsun gerekse NATO'yla ilgili konuları görüşme imkanımız oldu. Ege'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Bölgesel olarak ağırlıklı oalrak Suriye-Irak konusunu ele aldık. Suriye'de ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu. Terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz bunları da yine konuşma imkanımız oldu. Özellikle bu konudaki kararlılığımız Türkiye olarak bellidir. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği bir şey değil. Şu anda Almanya üç milyona yakın soydaşımızın yaşadığı bir üşke. Bizim dayanışmamız çok büyük önem arz ediyor. Bölgedeki terörizme iki NATO ülkesi olarak koalisyon güçler içindeki Almanya'nın bizlerle dayanışması büyük önem arz ediyor. Gerek buralarda gerek Ukrayna'da bundan sonraki süreçte de devam ettirmemizim gereğine inanıyorum.'



Merkel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;



'Çok yoğun ve detaylı görüşmelerimiz oldu. Bu benim darbe teşebbüsünden sornaki ilk ziyaretim. Bu olayı da ele aldık ve terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve teşebbüse neden olanların cezalandırılması gerektiğini aynı zamanda suçun bireysel oalrak tespit edilmesi gerketiğini ifade ettim. İkili ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık. Her türlü terörle mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konutşuk. PKK da buna dahil. Türkiye'nin çok büyük zarara uğradığını konuştuk. Daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik. İki tarafın da önemsediği bölgesel konulara değindik. Mülteci konusu özellikle Türkiye için çok önemli bir konu. Suriye konusunda siyasi görüşmelerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Zannediyorum ki AB ile Türkiye arasındaki anlaşma her iki tarafın menfaatine sonuçlar getirdi. Benim için önemli olan görüşmeleri sürdürmemiz, çözümler bulmamız.'



SORU-CEVAP



Merkel: Referandum sırasında AGİT temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiği yeni siyasi sistemde de önemli olduğunu söyledim. Muhalefet her demokrasi için önemli.



Erdoğan: Yasam organı yine var. Yürütme aynı şekilde var. Yargı yine var. Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş, yasama organının çok daha seri karar alma imkanı yolları açılmış, yargı varlığını koruyor. O da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin şu anda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değildir. Yapılan müzakereler neticesinde de parlamento referandumla ilgili kararını verdi. Nihai kararı verecek olan millettir. Kampanyayla birlikte zannediyorum ki Nisan ayı içerisinde sandık milletin önüne gelecektir.



Merkel: Bizim adım atmamız ve önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Almanya'da bazı mahkeme kararları var. Bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı yönünde. Mahkemelerin ve bağımsız incelemelerinin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı.



Erdoğan: İslamist terör ifadesi biz Müslümanlar ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek, bu o dinin mensuplarını üzer. DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Sessiz kalırsak bunun kabulü olur. Ben Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz. FETÖ ile alakalı da, PKK, PYD, YPG ne ise FETÖ odur. Benim ülkemde darbe yapacak ve bu kişi Almanya'ya kaçıyorsa, bunlara karşı Almanya yönetiminin de, haklısınız adalaet bakanları birbirileriyle ilişki kurarak belge bilgi bunlar gönderilir ama biz ABD'ye de 85 koli belge yolladık. Hala yargıdan çıkacak karar bekleniyor. Bu konularda çok daha seri karar almak suretiyle bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum.



Merkel: Din özgürlüğü benim için çok önemli ve demokrasinin bir parçası olarak görüyorum. Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İslam ve İslamist arasında bu terimler arasında bir fark var. Müslümanlara çok büyük takdir duyduklarını ve işbirliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum.



TBMM'Yİ ZİYARET EDECEK



Merkel, daha sonra TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları ziyaret edecek.



Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.



Merkel'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.



Merkel, Türkiye'yi en son Kasım 2015'te ziyaret etmişti.