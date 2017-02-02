Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışında yaşayan vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de turizm sektör temsilcileri ile buluştu.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Turist sayımız 14 yılda 12-13 milyondan 40 milyona çıktı. Ekonomide dünyada ilk 10'u hedeflerken turizmde ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Son dönemdeki sıkıntılar bizden kaynaklanmamaktadır. Türkiye olarak sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun içe kapanmaktan değil, krizi fırsata çevirecek şekilde atılıma girmekten geçtiğine inanıyorum. Tüm alanlarda yeni ve güçlü politikalara yöneliyoruz. Turizmde geniş bir alanda yeni imkanları devreye sokuyoruz. Eskiden turizm sadece kum, deniz, güneşti. Başka hareket alanı yoktu. Ne zaman çeşitlendirmeye başladık, ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı arttı.



Ülkemizde turizm algısının genişlediğini görüyoruz. Bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle işbirliği çalışması başlatıyor. Burada turizimcilere, turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye, en güzel dağların, en güzel ağaçların, en güzel güneşin, en güzel yemeklerin, en sıcak en içten gülümsemelerin, yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Türkiye tarihi, coğrafyasıyla, insanıyla özel bir ülkedir. Bizim genlerimizin özelliği var. Hangi milletten olursa olsun herkese cazip gelecek bir ülkeye sahibiz.



Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın bu geleneği çok değerleridir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın her birini fahri turizm elçisi olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmeleriyle kalmayıp komşularını, dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu Al Gel' kampanyası başlatıyoruz. Bir ricam daha var. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan düğün, dernek vatanda olur anlayışıyla bunları ülkemizde yapmalarını bekliyorum.



Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 50 bin düğün yapıyor. Bunları ülkemizde yapmalıyız. Bu hassasiyeti gösterin. Gelin bütün düğün, dernek ne ise burada yapalım.



Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılaradır. İşiniz de burada tatiliniz de burada olsun. Ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve cazip imkanlar sunuluyor.'