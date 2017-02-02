‘Çin’le 10 yıl içerisinde savaşacağız’

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş stratejisti Steve Bannon’ın 9 ay önceki radyo programında “5-10 yıl içinde ABD’nin Çin ile savaş halinde olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



NTV’nin haberine göre, Trump’ın baş stratejisti Bannon, Güney Çin Denizi’ndeki yapay adalar sebebiyle gerginliğin her geçen gün tırmandığını da söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Çinli üst düzey bir yetkili de Trump yönetimindeki ABD’yle savaşın “sadece bir slogan değil” ve “pratik bir gerçek” haline geldiğini açıklamıştı.



ABD’nin yeni savunma bakanı James Mattis son olarak ABD’nin Güney Kore’yi korumak için yeni bir füze savunma sistemini devreye sokacağını açıklamış, Çin yönetimi bu duruma tepki göstermişti.