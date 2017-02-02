Bankalardaki altın hesapları kabardı

Fiyatındaki dalgalanma ile 2015'te altını bırakıp konut ve dövize yönelen yatırımcılar, önceki yıl yaklaşık 5,6 milyar liralık altın bozdurdu. Altına geçen yıl yeniden rağbet göstermeye başlayan yatırımcıların bankalarda tuttuğu kıymetli maden depo hesapları da 6,3 milyar lira daha artış gösterdi.



AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015 sonu itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşti.



Söz konusu rakamın 10 milyar 68 milyon lirasının gerçek kişilere, 556 milyon lirasının da ticari ve diğer kuruluşlara ait olduğu kaydedildi.



Altın mevduatı 2016'da 51,6 ton arttı



Fiyatı geçen yıldan bu yana rekora doymayan altın, 2016'da yeniden favori yatırım araçlarından biri oldu.



Verilere göre, 2015 sonu itibarıyla 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşen bankalardaki altın mevduatı hesapları, geçen yılın sonunda 16 milyar 964 milyon liraya yükseldi. Böylece yatırımcı, geçen yıl bankalardaki altın mevduatının üzerine yaklaşık 6 milyar 340 milyon lira daha eklemiş oldu.



Söz konusu rakam, bir yıl boyunca gerçekleşen işlemlere göre, 2016'da altının ortalama gram fiyatı 122 lira olarak baz alındığında, 51,6 ton altına denk geliyor.



2016'da bankalardaki altın hesaplarının 15 milyar 922 milyon lirası gerçek kişilere, 1 milyar 42 milyon lirası da ticari ve diğer kuruluşlara ait oldu.



Aylık rekor aralıkta gerçekleşti



Yılın geneline bakıldığında kıymetli maden depo hesaplarındaki en yüksek artış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Aralık'taki "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısının da etkisiyle aralık ayında kaydedildi.



Kasım sonunda 12 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşen kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü, aralık sonunda yaklaşık 17 milyar liraya tırmandı. Sadece aralık ayındaki artış 4 milyar 197 milyon lira olarak gerçekleşti.



"Farklı kesimlerin, aralık ayında altına yatırım yapması için ortada birçok sebep vardı"



İş Yatırım Bankacılık Analisti Kutluğ Doğanay, kıymetli maden depo hesaplarındaki artış ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altın ile ilgili çağrısının söz konusu artışta etkili olabileceğini söyledi.



Altın fiyatlarının 2016'da iyi bir yarıyılın ardından aralık ayına kadar gerilediğini belirten Doğanay, ilk hareketi kaçıran birçok kişinin aralık ayındaki kritik seviyeleri, altında pozisyon açmak üzere fırsat olarak gördüğünü ifade etti.



Doğanay, emeklilik fonlarının tercihlerinde de benzer hareketler gördüklerini söyledi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ve ileriye yönelik adımlarına ilişkin beklentilerin de altına olan talebi desteklemiş olabileceğine dikkati çeken Doğanay, "Görüleceği gibi finansal okuryazarlığı farklı kesimlerin, aralık ayında altına yatırım yapması için ortada birçok sebep vardı." dedi.