AVM'de yaşanan can pazarı kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında merkezde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin giriş katında bulunan asma tavan bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Müşterilerin yürüdüğü koridorda çöken asma tavan büyük korku yaşattı. Tavanın çökmesiyle birlikte onlarca kişi son anda kaçarak canlarını kurtardı. Asma tavanın çökme anı, bir müşterinin cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çökme esnasına asma tavanın altında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.



Görüntülerde, çökme sonrası ne olduğunu anlayamayan vatandaşların hızla alışveriş merkezinden çıktığı görülüyor. Alışveriş merkezi yetkililer tarafından boşaltılarak girişler yasaklandı.

Kaynak : İHA