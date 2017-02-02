Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Türkiye’ye 1 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in uçağı, saat 13.00’te Ankara Esenboğa Havaalanıına iniş yaptı.



Merkel ilk olarak Cumhubaşkanlığı Külliyesine geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ardından TBMM’ye giderek partilerin temsilcileriyle görüşecek olan Merkel, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı gerçekleştirecek. Merkel son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Kaynak : İHA