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Adem Kılıççı Survivor'dan diskalifiye edilecek mi?

Türk boksör Adem Kılıççı’ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza verilerek derecesi iptal edilmişti.

Televizyon / 2 Şubat 2017 Perşembe 10:34
Adem Kılıççı Survivor'dan diskalifiye edilecek mi?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk boksör Adem Kılıççı'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza vererek derecesini iptal etti.

MEN CEZASI BEKLENİYOR

Survivor'da yarışan boksör Adem Kılıççı ayrıca Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Boks Federasyonu'na sevk edildi. Türkiye Boks Federasyonu'nun sporcuya men cezası vermesi bekleniyor.



DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Bu gelişmenin ardından şu an Survivor'da mücadele eden Adem Kılıççı'nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek.






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