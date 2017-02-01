ABD'nni yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, Senatodaki oylama sonucunda bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.



ABD Senatosunda yapılan oylamada Tillerson, 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı.



Geçen hafta pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.



20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın kabinesindeki en önemli koltuğa oturacak Tillerson'ın kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.



Uzun süre 'Rusya ile yakın bağları' olduğu gerekçesiyle kamuoyunun farklı kesimlerinde tartışılan bir isim olan Tillerson, enerji dünyasındaki önemli figürlerden biri olarak biliniyor.



Dışişleri Bakanlığındaki bin civarında görevlinin 'Trump'ın aldığı nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağını protesto eden' bir metne imza atmasının, henüz bakan olan Tillerson'ın öncelikle masasına gelecek konulardan biri olacağı belirtiliyor.



Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığına aday gösterilmesinin ardından Exxon Mobil'den ayrılan Tillerson'ın şirketteki üst düzey yöneticiliği 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Tillerson, 2001 yılında kıdemli başkan yardımcısı, 2004'te başkan ve direktör, 2006'da ise CEO olmuştu.



Tillerson hakkında geçen ay, Exxon Mobil'da CEO olduğu dönemde ABD'nin 'Terörü Destekleyen Devletler Listesi'nde yer alan İran, Sudan ve Suriye'ye petrol satarak ambargoları deldiği ve bu durumun adaylığının ABD Senatosunda onaylanmasını güçleştirebileceği yorumları yapılmıştı. Kaynak : AA