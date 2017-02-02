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51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Fırat Kalkanı Harekatının 163’üncü gününde85 DEAş hedefi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla vuruldu. Hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 51 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 2 Şubat 2017 Perşembe 09:51
51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi!

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 244 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 topun imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : İHA

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