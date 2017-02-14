USD (Alış - Satış) : 3,69 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,92 - 3,93

Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi: Kesinlikle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Güncel / 14 Şubat 2017 Salı 00:01
Türkiye'den Avusturya'ya 'casus' tepkisi: Kesinlikle reddediyoruz

Dışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Hüseyi̇n Müftüoğlu, Avusturya Yeşi̇ller Parti̇si̇ Güvenli̇k Sözcüsü Mi̇lletveki̇li̇ Peter Pi̇lz'i̇n Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:
"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya'daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.

Yeşiller PartisiViyanaBaşkentAvusturyaTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı