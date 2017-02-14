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Seks oyuncaklı tecavüz vahşeti

İş arayan çocuk bakıcısı M.T. (25), önceki gün telefonla konuştuğu D.K. ile görüşmek üzere Esenyurt’taki evine gitti. İddiaya göre eve girer girmez D.K. genç kadının üzerine çullandı.

3. Sayfa / 14 Şubat 2017 Salı 03:59
Seks oyuncaklı tecavüz vahşeti

Bağırmaması için toplu kemeri ağzına takıp silah zoruyla tecavüz etti. M.T., evden çıkar çıkmaz Esenyurt Araştırma Büro Amirliği'ne giderek, yaşadıklarını anlattı. Ekipler eve gitti ancak kapı açılmadı. Savcılıktan arama kararı alınarak çilingirle eve girildi. Kapı arkadan kilitliydi. D.K. kapı açılınca, ‘Uyuyordum' dedi.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİSMAR

Polis evde arama yaptı. M.T.'nin tecavüz sırasında D.K.'nın ağzına taktığını söylediği toplu kemer ve spermli peçeteler bulundu. D.K. gözaltına alındı. İncelemede D.K.'nin 2012'de de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. M.T.'nin vücudunda darpla oluşan morluklar tespit edildi. İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : Hürriyet

Adli KontrolCinsel İstismar


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