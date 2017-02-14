FETÖ'nün Mit ve Emniyet imamları deşifre oldu

TAKVİM, 15 Temmuz darbe ve iç işgal harekâtı sürecinde FETÖ'nün Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) imamlığını yürüten iki önemli kozmik ismi buldu, takip etti ve görüntüledi. Biri, örgütün eski Emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in, diğeri ise MİT imamı 'Sinan' kod adlı Murat Karabulut'un halefi olan iki imam, görüntülendikten sonra da faaliyetlerine devam etti ve bir süre önce firar etti. FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Erhan kod adlı Eşref Kullebi'nin Emniyet imamı olduğu, Ömer kod adlı Nurullah Eyler'in ise Başbakanlık ve MİT imamı olarak faaliyet gösterdiği anlaşıldı.



KARISI, KADIN BÜROKRATLARIN ABLASI



Her ikisi de ByLock kullanıcısı olan bu imamlar, 15 Temmuz'dan önce Ankara'da çeşitli adreslerde gizli toplantılar yaptı, buluştukları örgüt yöneticilerine Pensilvanya'nın talimatlarını iletti. Kullebi ve Eyler'in birlikte toplantı yaptığı evlerden biri Çankaya'da Cevizlidere Mahallesi'nde 1226 Sokak'ta yer alıyordu. Bunun yanı sıra Eşref Kullebi, Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi 1293 Sokak'ta, Çukurambar 1443. Cadde'de ve Yenimahalle'de Aşağı Yahyalar 978. Sokak'ta FETÖ yöneticileriyle toplantılar yapıp örgüt şurasının talimatlarını iletti. Kullebi ve Eyler'in gittiği adreslere kırmızı listede ByLock kullanıcısı FETÖ'cü Mehmet Pala'nın da kılık değiştirerek gittiği görüldü. FETÖ üyesi gizli tanık Arif, ifadesinde Eşref Kullebi hakkında şunları söyledi: 'Eşref Kullebi halen Ankara'da Emniyet'in gizli gerçek imamıdır. Halen belli aralıklarla Amerika'ya gidip talimat getiriyor. İlahiyat mezunudur, şu anda nerede çalıştığını bilmiyorum.' Bu ifadeden sonra Kullebi'yi araştıran Emniyet, Kullebi'nin Nurullah Eyler'le irtibatını tespit etti. Nurullah Eyler'in ismine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ A tipi yapılanmasına yönelik soruşturmada da ulaşıldı. Bu soruşturmada 158 kripto yönetici deşifre edildi, kaymakamlardan 40 tanesi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Başbakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı imamı olarak faaliyet gösteren Nurullah Eyler'in Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı'ndaki kadın bürokratların ablasının da Eyler'in eşi Suna Eyler olduğu anlaşıldı. Eyler çiftinin MİT'in çözdüğü ByLock programını kullandığı da ortaya çıktı. Talimatlar, ByLock yoluyla örgüt mensuplarına iletiliyordu. Evler, deşifre olduktan sonra birdenbire sırra kadem bastı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







YENİ MİT İMAMI NURULLAH EYLER









ESKİ MİT İMAMI MURAT KARABULUT







YENİ EMNİYET İMAMI EŞREF KULLEBİ









ESKİ EMNİYET İMAMI OSMAN HİLMİ ÖZDİL. Kaynak : Takvim