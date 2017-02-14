Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'da açıklamalar

Üç ülkeyi kapsayan Körfez ziyaretinin ilk durağı Bahreyn'den seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabı @RT_Erdogan üzerinden tüm dünyaya terörle ve İslamofobi ile mücadele çağrısında bulundu.



Erdoğan; İslam dünyasının yıkımla, acıyla ve terörle anıldığını ifade eden Erdoğan, tüm devletlerin DEAŞ’ı, El Kaide’yi, Boko Haram’ı, Eş-Şebab’ı, PKK’yı, YPG’yi, FETÖ’yü kararlı bir şekilde lanetlemesi gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezhep ve kimlik temelli çatışmalarla Müslüman toplumların birbirine yabancılaştığını, bu yabancılaşmayı ve İslam ile terörün ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddettiğini sözlerine ekledi.



"DİNİMİZİ TERÖRLE İLİŞKİLENDİRME ÇABASINDALAR"



Tüm insanlığın teröre karşı birlik olma vaktinin çoktan geldiğini hatırlatan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından paylaştığı twitler şöyle:



"Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası, çok sancılı günlerden, ağır imtihanlardan geçiyor.



Yüzyıllardır barışın adresi olan bu coğrafya, maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor.



Kimlik ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar, Suriye’de, Irak’ta ve daha pek çok yerde kendi kendilerini tüketiyor.



Dünyada, özellikle Batı’da, mukaddes dinimizi terörizmle ilişkilendirmek, yan yana anmak gibi ART niyetli çabalara da şahit oluyoruz.



"İFTİRALARI REDDEDİYORUM"



Ben bir Müslüman olarak, kimden gelirse gelsin, İslam ile terörü ilişkilendiren tüm iftiraları reddediyorum.



Tüm bölgenin, tüm İslam aleminin, hatta insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir.



Coğrafyamıza bu acıları yaşatan DEAŞ’ı, El Kaide’yi, Boko Haram’ı, Eş-Şebab’ı, PKK’yı, YPG’yi, FETÖ’yü hep birlikte, kararlılıkla lanetlemeliyiz.



Tüm kardeş devletlere, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temin edecek bütünleştirici politikalar izlemeleri çağrısında bulunuyorum."