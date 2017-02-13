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ABD'den çok sert Kuzey Kore açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin hafta sonu denediği balistik füzenin bugüne kadar Pyongyang'ın "en uzun menzile ulaşan füzesi" olduğunu söyledi.

Dünya / 13 Şubat 2017 Pazartesi 23:31
ABD'den çok sert Kuzey Kore açıklaması

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, söz konusu denemeyi 'ABD'nin ulusal güvenliğine açık bir tehdit' olarak nitelerken, 'Füze, Kuzey Amerika veya bölgedeki müttefiklerimizi doğrudan tehdit edecek bir yere düşmedi.' dedi.

'KN-11 Nod' adı verilen füzenin 14 dakika boyunca uçup 500 kilometre mesafe katettikten sonra Japon Denizi'nde uluslararası sulara düştüğünü hatırlatan Davis, 'Diğer denemelerle tek tek karşılaştıramam, ancak tespit ettiğimize göre bu fırlatma bugüne kadarki en uzun menzili yakaladığını söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı.

Füzenin orta menzilli olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Jeff Davis, hafta sonu fırlatılan füzenin denizaltı araçlarından fırlatılanların karadaki versiyonlarından biri olduğunu düşündüklerini de dile getirdi.

Füze denemesini kınayan Albay Davis, 'Kuzey Kore'nin balistik füze saldırısına karşı savunma kapasitesine sahibiz ve bize, müttefiklerimizin topraklarına ve vatandaşlarına yönelik tehditleri caydırmaya yönelik tüm tedbirleri alacağız.' ifadelerini kullandı.

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