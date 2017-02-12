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Uyuşturucu operasyonunda polise saldırı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı İki polisin yaralandığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2017 Pazar 23:23
Uyuşturucu operasyonunda polise saldırı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Olayda 2 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin evin bahçesine girdiği sırada eve gelen bir grup mahalleli polisleri engellemek istedi. Gruptaki bazı kişiler polise sopayla saldırdı.

Yaşanan arbedede bir polis memuru başından, bir polis memuru ise elinden yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Saldırı sonrası ara sokaklara kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak : AA

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