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Üst düzey 4 DEAŞ militanı cezaevinden kaçtı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan dört kişinin cezaevinden firar ettiği bildirildi.

Dünya / 13 Şubat 2017 Pazartesi 16:30
Üst düzey 4 DEAŞ militanı cezaevinden kaçtı

Enbar İl Meclisi Güvenlik Komitesi Üyesi Raci el-İsavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'DEAŞ örgütü liderlerinden dört kişilik bir grup Enbar ilinin merkezi Ramadi'deki 8'inci Tugay bünyesinde bulunan cezaevinden kaçtı.' dedi.

Firar eden örgüt mensuplarının Irak vatandaşı olduğunu ve 2016 yılı başlarında tutuklandıklarını ifade eden İsavi, biri hakkında 'bombalama', 'sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürme' gibi suçlardan idam cezası verildiğini aktardı.

Enbar ve çevresinde yakalanan DEAŞ militanları 8'inci Tugay merkezinde bulunan cezaevinde tutuluyor.

Kaynak : AA

Irak


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