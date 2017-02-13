Tayvan'da feci kaza: 32 ölü

Tayvan’da meydana gelen trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.



Focus Taiwan’ın haberine göre, kaza adanın güneyindeki Yilan-Nangang vilayetlerini birbirine bağlayan otoyolda gerçekleşti.



44 kişi taşıyan bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu, 32 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.







Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.



Kaynak : AA