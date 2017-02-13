USD (Alış - Satış) : 3,69 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,92 - 3,93

Sıcak Haber : Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi!..

Serhat Akın'dan haber var

'Survivor' yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Serhat Akın'ın sağlk durumu hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Televizyon / 13 Şubat 2017 Pazartesi 17:58
Serhat Akın'dan haber var

Reyting rekortmeni 'Survivor 2017'nin, 11 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanan Serhat Akın'ın, yarışmaya devam edip etmeceği konusu belirsilizğini koruyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, acılar içinde yerde kalan ve 'Adalem koptu' diyerek gözyaşlarına boğulan eski milli futbolcu hakkında ada konseyinde konuştu.

SERHAT AKIN'IN MR'I ÇEKİLDİ

Acun Ilıcalı, 'Serhat bugünü hastanede geçirdi. MR çekildi, durumu inceleniyor. Kesin bir şey yok, yarın kesinleşecek. Türkiye'deki doktorlarla da görüşülüyor. Doktorumuz Metin Kuş sabahtan beri gerekli mesaiyi yapıyor. Durumuyla ilgili net bilgiyi yarın vereceğiz. Biz de acil şifalar diliyoruz ve sonuçları tabii ki merak ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Survivor'da Serhat Akın sakatlandı

SurvivorSerhat AkınMilli FutbolcuDokunulmazlıkAcun Ilıcalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı