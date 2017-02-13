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Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör için cenaze töreni düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Emin Güngör için Denizli'nin Acıpayam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Güncel / 13 Şubat 2017 Pazartesi 15:24
Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör için cenaze töreni düzenlendi
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör (40), Acıpayam İlçesi Garnizon Şehitliği Mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.

Şehidin kızları babalarına veda ederken göz yaşlarına boğulurken, ayakta güçlükle durabildi.

Şehit Güngör'ün naaşı, Acıpayam Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

 




Kaynak : İHA

Fırat KalkanıŞehit Cenazesi


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