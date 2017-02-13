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Rekabet Kurulu TTNET'e soruşturma açıyor

Rekabet Kurulu, TTNET hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ekonomi / 13 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
Rekabet Kurulu TTNET'e soruşturma açıyor

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, karara bağlandı.

Elde edilen bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik TTNET AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak : AA

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