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Otogazda indirim beklentisi

PÜİS, otogazın litre fiyatında bu geceyarısından itibaren 4 kuruşluk indirim yapılacağını duyurdu.

Ekonomi / 13 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
Otogazda indirim beklentisi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) otogazın litre fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

İndirimin ardından otogazın litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 3,19 liradan 3,15 liraya, Ankara'da ise 3,23 liradan 3,19 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Kaynak : İHA

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