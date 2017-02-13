Türkiye'de OECD ülkelerine göre eğitim ders saatinin ve eğitim gününün daha az olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, 'Eğitim gün sayısını ve ders saati sayısını azaltmanın doğru olmadığını düşünüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.



Yaz tatilinin uzun olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu ifade eden Yılmaz, su görüşleri paylaştı:



'Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930'lardaki sistemi kullanmaya devam.' Kaynak : AA