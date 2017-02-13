Marmara Üniversitesi'nde tehlikeli gerginlik

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bir grup öğrenci, görevden alınan akademisyenlere destek açıklaması yapmak için toplandı.



Basın açıklaması yapmak isteyen gruba üniversite içerisinden bir grup öğrenci tepki gösterdi. Ardından arbede yaşandığı görüldü.



Polisin araya girmesiyle üniversitedeki gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Polisin üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.





Kaynak : İHA