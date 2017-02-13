KOSGEB'den KOBİ'lere 50 bin liralık faizsiz kredi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ‘2017 yılında da KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz kredi uygulamasının devam edeceği’ yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da başvurular alınmaya başlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü yetkilileri, daha önce başvuru yapan esnafın herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını, yeni başvuruların ise internet üzerinden yapıldığına dikkat çekti.



Söz konusu desteğin KOBİ’ler için yeni bir şans olduğunu belirten KOSGEB yetkilileri, “Bugün mesainin başlaması ile birlikte yeni başvurular için sistem açıldı. Yeni başvurular tamamıyla internet üzerinden yapılmaktadır. Daha önce biliyorsunuz Türkiye geneli 249 bin işletme başvuruda bulunmuş, bunlardan 15 bin civarındaki işletmeye destek verildi.



Şimdi ise hem başvuruda bulunamayan işletmelerimize hem de daha önce başvuru yapan 234 bin işletmemize yeni bir şans daha verilmiş oldu. Burada önemli olan husus, daha önce başvurusunu yapan esnafımız herhangi bir işlem yapmıyor. Yeni başvuru yapacak olan esnafımız ise ‘sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr’ adresinden vergi numarası ve işe başlama tarihini yazarak başvuruda bulunabiliyor” ifadelerini kullandı.



KOSGEB İdaresi Başkanlığınca başvurusu değerlendirilen KOBİ’lere başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda mesaj atıldığını hatırlatan KOSGEB yetkilileri, kendisine mesaj gelen esnafın anlaşmalı bankaya başvuru yaptığını ve başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda ise evraklarını KOSGEB İl Müdürlüğüne teslim ettiğini hatırlattı.



İnternet üzerinden yapılan yeni başvurular ile mevcut başvuruların 20 Şubat’tan sonra açıklanması bekleniyor. Kaynak : İHA