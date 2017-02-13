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Kartal metrosunda intihar girişimi

Kartal metro istasyonunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir şahıs raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

3. Sayfa / 13 Şubat 2017 Pazartesi 17:01
Kartal metrosunda intihar girişimi

Olay, Kartal metro istasyonu Kartal durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Utku Özer isimli tekerlekli sandalye kullanan engelli bir şahıs Kartal metro durağına geldi. Metro Kadıköy yönüne hareket ettiği sırada Özer, kendisini raylara atarak intihar girişiminde bulundu.

Sol bacağı trenin altında kalan Özer olay yerine çağrılan itfaiye yardımıyla trenin altından çıkarıldı. Trenin altında kalan sol bacağının koptuğu öğrenilen Özer tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

Metro İstasyonuTekerlekli Sandalye


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