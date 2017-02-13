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İstanbul'da PKK operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul’da korsan gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 13 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
İstanbul'da PKK operasyonu: 70 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kamu düzenini bozacak eylem planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 104 şüpheli belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 104 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 70'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alınırken, operasyonun devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

Terörle MücadelePkk Terör Örgütü


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