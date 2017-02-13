İrfan Değirmenci'nin yerine Emin Çapa getirildi

Kovulmadan önce Değirmenci'nin sunduğu Sabah Haberleri'ni artık CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa devam ettirecek.



Kanal D'den değişiklik için yapılan açıklama şöyle:



'Olayların perde arkasını derinlemesine araştıran, gün yüzü görmemiş en karmaşık konuları dahi yalın bir dille anlatan, ekonomi-hayat ilişkisini Türkiye'de en iyi kuran gazetecilerden biri olan Çapa, bundan böyle sabah haberlerinde Kanal D izleyicileriyle buluşacak. CNN TÜRK'teki kariyerine 1999'da editör olarak başlayan Emin Çapa, 18 yıldır Doğan Grubu'nun en kıdemli isimleri arasında yer alıyor. Başarılı gazeteci Emin Çapa'nın düzenli ilgilendiği alanlar arasında sanat tarihi, sanat-siyaset ve ekonomi ilişkisi, askeri strateji, astronomi, astrofizik, astrobiyoloji ve tarih, inovasyon, teknoloji ve amatör bahçıvanlık yer alıyor. Çapa, kendine özgü yorumuyla, tarafsız duruşu, objektif bakışı, güvenilir kimliğiyle Türkiye ve Dünya'daki gelişmeleri yakında Türkiye'nin kanalı Kanal D ekranlarında izleyicilerle paylaşacak.'



TÜRK HALKININ KAHRAMANLARINA HAKARET ETMİŞTİ



CNN Türk ekranlarında ekonomi analizleri yapan, yaklaşık 15 yıldır ekonominin çöktüğünü dile getiren Emin Çapa doların artmasını yorumlarken 15 Temmuz'da tankların önüne yatanlar için ağır sözler sarfetti.





Emin Çapa 15 Temmuz şehitleri ile dalga geçti!