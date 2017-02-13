Hulusi Akar'a yeni görev mi?

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 'alışılmışın çok dışında gündeme gelmeye başladı'ğını yazdı.



Gürcanlı'ya göre Hulusi Akar olası yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olabilir.



Gürcanlı'nın köşesinden bir bölüm şöyle: 'Orgeneral Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeki süresi Ağustos 2019'da bitiyor. Anayasa paketi 16 Nisan'da referandumdan geçerse, Türkiye yeni ve olağanüstü yetkilerle donattığı yeni Cumhurbaşkanı/Başkanı'nı, Kasım 2019'da seçecek. Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor. Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor.'



