USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Hulusi Akar'a yeni görev mi?

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Ankara kulislerinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın başkan yardımcısı olacağının konuşulduğunu yazdı.

Siyaset / 13 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
Hulusi Akar'a yeni görev mi?

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 'alışılmışın çok dışında gündeme gelmeye başladı'ğını yazdı. 


Gürcanlı'ya göre Hulusi Akar olası yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olabilir.

Gürcanlı'nın köşesinden bir bölüm şöyle: 'Orgeneral Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeki süresi Ağustos 2019'da bitiyor. Anayasa paketi 16 Nisan'da referandumdan geçerse, Türkiye yeni ve olağanüstü yetkilerle donattığı yeni Cumhurbaşkanı/Başkanı'nı, Kasım 2019'da seçecek. Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor. Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor.'

CumhurbaşkanıGenelkurmay BaşkanıHulusi AkarRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı