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Hanife'den flaş karar: Artık yokum!

Geçtiğimiz günlerde gece kulübünde eğlenirken görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Hanife, son hamlesi ile herkesi şaşırttı.

Televizyon / 13 Şubat 2017 Pazartesi 20:05
Hanife'den flaş karar: Artık yokum!

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının gelin adayı Hanife'den, birkaç gündür haber alınamıyordu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan müzmin gelin adayı, programdaki geleceğiyle ilgili kararını duyurdu.

Hanife, "Artık İzmir'de ailemle birlikteyim. Soru sorup durmayın yokum bundan sonra, ilk kez yapmıyorum bu açıklamayı ama bu kez son. Telefon numaramı değiştirdim iş birliği yaptığım firmalar bana dm'den ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından fenomen gelin adayının programa tekrar katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

FenomenZuhal Topal


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