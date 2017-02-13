El Bab'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber geldi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.''