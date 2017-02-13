USD (Alış - Satış) : 3,69 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,92 - 3,93

El Bab'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı harekatında El Bab operasyonunda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güncel / 13 Şubat 2017 Pazartesi 16:29
El Bab'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.''

Terör ÖrgütüFırat KalkanıDaeş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı