El Bab'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı harekatında El Bab operasyonunda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.''