Çiftçilere kredi ve borç yapılandırması müjdesi

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:



'Çiftçi kardeşlerimizin tarım ve kredi borçları yeniden yapılandırılacaktır. Bunlar Bakanlar Kurulu'nda ele alınmıştır. 'Türkiye Uzay Ajansı' gündeme gelmiştir. Bununla ilgili çalışmalar hızlandırılacaktır.



SORU-CEVAP



* EL BAB'DA SON DURUM ve MÜNBİÇ VE RAKKA OPERASYONLARI: Bu operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacının bir parçasıdır. DEAŞ ve PKK/PYD Kuzey Suriye'de faaliyet gösterdi, göstermeye devam ediyor. Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. ÖSO'nun zaferiyle bu operasyonun sonuçlanacağını görüyoruz. Bunun arkasından ABD ile Türkiye arasında bir mutabakat vardı. PYG/YPG unsurları Münbiç'in doğusuna çekilecekti. Bunu bekliyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımların atılması için hareket ediliyoru. Türkiye, uluslararası koalisyonla belirli bir mutabakat oluşursa, hem Münbiç, hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi, PYD/YPG unsunlarının yerleştirilmemesi için adım atılabilir. Bunu önümüzdeki günler belirleyecektir.



* HAYIR ELEŞTİRİLERİ: Bu referandumun önce TBMM'de kabul edilmesi, 16 Nisan'da halkoylamasına sunulacak olması demokrasi bakımından bir kazançtır. Bu kampanya süresince 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de olacak. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin 'hayır' çıkması için görüşlerini açıkladığını görüyoruz. FETÖ'nün içinde 'hayır' çıkması için gayret gösterenler olduğunu biliyoruz. Bütün 'hayır' diyenler terörist algısı çıkarmak başka bir şey. Türkiye'de milletin düşmanı olan unsurların sistematik olarak 'hayır'a destek verdikleridir. Terör unsurlarının 'hayır'a destek vermeleri, 'Hayır diyenler teröristtir' anlamına gelmiyor.



* ÇİFTÇİLER İÇİN YAPILANDIRMA TARİHİ: Bunun bir takvimi var ancak ilgili bakanlıklar açıklayacaktır.



* ÖZEL TV'LERİN YAYINLARI İLE İLGİLİ CEZALAR: Özel televizyon kanallarına haksız ve çok yüksek cezalar gelmiştir. Rekabete açık bir alandır özel televizyon kurumları. Belli kısıtlarda hareket etmeleri, belli oranlarda yayın yapacak diye bir kural olmamalı. Özel televizyonlar olmasaydı haklı bir eleştiriydi. 'Evet'i de, 'hayır'ı da destekleyen kanallar olacak. Her görüşten insanlar kendisine yakın görüşten insanlarla görüşlerini paylaşabilir. Bu haksızlık ortadan kaldırılmıştır.



* KHK İLE YAPILAN İHRAÇLAR: Sayın Levent Gök'ün açıklamasının mahiyetini bilmiyorum.



* AKADEMİSYENLERİN İHRACI: KHK'lerde olası bir takım yanlışlık varsa bunların düzeltilmesi için mekanizma kurmuştuk. Bunun yasal mekanizması var. Müracaatlar yapılır, sonuç alınmaya çalışılır. Nihai bir karar değil, düzeltilmesi mümkün olan bir karardır.



* REFERANDUM ANKETLERİ: Kampanyanın daha başındayız. Evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz.



* BABANNE MAAŞLARI: Belli ki bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçlar gözden geçirilir.

