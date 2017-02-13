Borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.104,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,59 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile iletişim oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlar ve dolar/TL'nin 3,6741'e gerilemesinden bulduğu destekle en yüksek 88.814,01 puanı gördü. Endeks günü yüzde 1,26 artışla 88.578,31 puandan tamamladı.



Analistler, yarın yurt içinde 2016 yılı ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirtti.



BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin destek konumuna bulunduğunu ifade eden analistler, 89.500 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



AA Finans'ın cari işlemler açığı beklenti anketine göre, ekonomistlerin 2016 yılı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 33,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 32 milyar dolar ve 34,2 milyar dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2016'nın aralık ayına ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 4,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekonomistlerin aralık ayı cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 4,9 milyar dolar, en düşük beklenti ise 2,9 milyar dolar oldu.



Kaynak : AA