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Ağrı'da pazarın çatısı çöktü

Ağrı’da sabit semt pazarı çatısının kardan dolayı çökmesinin ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

3. Sayfa / 13 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
Ağrı'da pazarın çatısı çöktü
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Akşam saatlerinde Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarının çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Satış yapan esnafla alışverişe gelenlerin bulunduğu pazarda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çok sayıda ambulans hazır bekletilirken, pazarın etrafına ise güvenlik şeridi çekildi.

Ağrı Valisi Musa Işın, olayda şimdiye kadar bir yaralının olduğunu belirterek, görgü tanıklarının ifadesine göre çatının çökmeden önce çatırdamasıyla birçok kişinin kaçtığını ve iki kişinin enkaz altında olabileceğini söyledi Kaynak : İHA


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