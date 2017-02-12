TMMOB referandum kararını açıkladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 44'üncü Dönem İkinci Dayanışma Kurulu, “Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gündemiyle toplandı.



Dayanışma kurulu, oy birliğiyle referandumda “Hayır” diyeceğini bildirdi.



TMMOB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; 'Bu ülkenin mühendisi, mimarı ve şehir plancıları, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştıracağı, filli olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı, bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı, parlamenter demokrasiyi yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve üst yetkili organ olma özelliğini bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' demektedir”

