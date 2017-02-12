Survivor'da Serhat Akın sakatlandı

Survivor 2017 ünlüler takımında, bu hafta dokunulmazlık sembolünü almak için ünlüler canla başla mücadele etti.



Oyunlarda heyecanın bir an olsun düşmediği yarışmada üzücü bir sakatlık yaşandı.



Performansıyla göz dolduran Serhat Akın'ın oyun sırasında sağ bacak arka adelesi koptu.



Serhat'a ilk müdahaleyi orada bulunan doktor yaparken, Serhat'ın oyunlara devam edip edemeyeceği ise henüz bilinmiyor.



ACUN ILICALI AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununda sakatlanan Serhat Akın'ın hastaneye kaldırılacağını söyledi ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel