Şevket Çoruh'tan İrfan Değirmenci'ye destek!

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Değirmenci'ye destek verdi.
Referandumda 'hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D ile yolları ayrılan İrfan Değirmenci'ye aynı kanalda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Şevket Çoruh'tan destek geldi.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'ye destek verdi. Çoruh mesajında, 'Ben de hayır diyorum beni de kovun' ifadelerini kullandı.
Kanal D, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’yi kovdu!