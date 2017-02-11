USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Sendika başkanına silahlı saldırı

Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genelbaşkanı Fahrettin Yokuş, Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Güncel / 11 Şubat 2017 Cumartesi 23:35
Sendika başkanına silahlı saldırı

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, Yokuş'un şoförü Özkan Temizer bacağından yaralandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, akşam saatlerinde Ankara'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yokuş'un sağlık durumunun iyi olduğu, şoförü Özkan Temizer'in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, bugün akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış, Sayın Yokuş saldırıdan yara almadan kurtulmuş, şoförü Özkan Temizer ise bacağından yaralanmıştır. Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükunetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinden geçtiği hassas dönemde, karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabileceğine dikkat çeken Koncuk, açıklamasında şunları kaydetti:

“Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir. Türkiye Kamu-Sen camiası olarak Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şoförü kıymetli personelimiz Özkan Temizer'e acil şifalar diliyoruz. Emniyet güçlerimizin bu elim olayı en kısa sürede aydınlatmasını ve faillerin bir an önce yargıya teslim edilmesini bekliyor ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu saldırıyı tüm camiamız adına şiddetle kınıyorum.”

GülhaneSilahlı SaldırıFahrettin YokuşTürk Buro Sen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı