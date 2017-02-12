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PKK'ya 5 ayda çok ağır darbe!

İçişleri Bakanı Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

Güncel / 12 Şubat 2017 Pazar 16:16
PKK'ya 5 ayda çok ağır darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Soylu, 'Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir.' dedi.

'126 eylem engellendi'

Son dönemlerde PKK ve KCK'nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

'Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir' 

Terörle Mücadeleİçişleri BakanıSüleyman SoyluPkk Terör Örgütü


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