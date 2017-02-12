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İstanbul'un göbeğinde donarak öldü!

Şişli’de sokakta yaşayan bir vatandaşın donarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

3. Sayfa / 12 Şubat 2017 Pazar 18:02
İstanbul'un göbeğinde donarak öldü!
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Edinilen bilgilere göre, olay, Şişli Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde sokağa gelen Hacı Ali Kocaman (57) isimli evsiz şahıs, bir süre sığınacak yer aradı. Antikacılar Çarşısı önünde bir aracın yanına oturarak ısınmaya çalışan Kocaman, geceyi burada geçirdi.

Şahsın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elleri ve yüzü moraran şahsın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısına da haber verildi.




Savcının incelemelerinin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.

Donarak öldüğü tahmin edilen Kocaman'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Kaynak : İHA

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