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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli’de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

3. Sayfa / 12 Şubat 2017 Pazar 13:15
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Genellikle Şişli bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Yarım saat etkisini gösteren yağış daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Kaynak : İHA

MeteorolojiKar YağışıGüneşli


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