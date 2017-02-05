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Fransa'da polise coplu tecavüz suçlaması

Paris'in kuzey banliyölerinin birinde, 4 polis memuru 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz etmekle suçlanıyor.

3. Sayfa / 5 Şubat 2017 Pazar 17:37
Fransa'da polise coplu tecavüz suçlaması

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux yaptığı yazılı açıklamada, Paris'in kuzeyinde yer alan Seine-Saint-Denis banliyösünde, 22 yaşında bir gence copla toplu tecavüz etmekle suçlanan 4 polis memurunun perşembe gününden bu yana gözaltında tutulduğunu duyurdu.

İddiaların açığa kavuşması için birçok görgü tanığının ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelendiği kaydedilen açıklamada, iddiaların doğruluğu durumunda gereken cezanın verileceği belirtildi.

Saint-Sein-Denis banliyösünün Aulnay-sous-Bois bölgesinde, 4 polis memuru perşembe günü rutin kimlik kontrolü yapmak istemiş ancak bilinmeyen bir sebeple, 22 yaşındaki ismi açıklanmayan gence copla tecavüz etmişti.

Başka vatandaşların gözü önünde yaşanan olay sonrasında genç ambulansla hastaneye kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti.

Hala hastanede tedavisi süren gence 60 gün iş göremez raporu verilirken, tecavüz, olay sırasında yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerası tarafından da kaydedilmişti.

Bobigny Savcılığı da olaylar üzerine 4 polis memuru hakkında toplu tecavüzden soruşturma açmıştı. Kaynak : AA

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