Erdoğan'ın çağrısına ilk destek İzmir'den!

İzmirli iş adamı Hüsnü Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki gurbetçilere çağrıda bulunarak, 'Komşunu Al Gel' kampanyası başlatmasına, düğününe komşusunu getiren gurbetçi müşterilerine 'Komşunun Abiyesi Bizden' kampanyası ile destek verdi.



Yüksel, gelinlik ve abiyenin kalbi Mimar Kemalettin Caddesi'nde bulunan iş yerinde AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizm sektörünün temsilcileriyle buluşmasında, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin düğün, sünnet gibi etkinliklerini Türkiye'de yapmaları ve tatillerini Türkiye’de geçirmeleri çağrısında bulunduğunu anımsatarak, bu çağrının tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaları heyecanlandırdığını söyledi.



Erdoğan'ın başlattığı 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek olmak istediklerini ifade eden Yüksel, bunun için gurbetçilerin getirdiği komşuya düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerde giyecekleri abiyeyi ücretsiz vermeyi kararlaştırdıklarını anlattı.



İzmir'in dünyada gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerle marka haline geldiğine işaret eden Yüksel, Erdoğan'ın yaptığı çağrı sonrası yaz aylarında tekstil sektörünün de hareketleneceğini öngördüklerini kaydetti.



Tekstil sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını söyleyen Yüksel, siyasi istikrarın işlerini de olumlu etkilediğini, yaşanan birçok olumsuzluğa karşın işlerini büyütmeyi başardıklarını aktardı.



- Modanın merkezine Türk abiyesi



Yüksel, İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerle dünyada tanınır hale geldiğini ve bu alanda önemli işler yaptıklarını belirtti.



Özgün tasarımların Avrupa ve Arap ülkelerinden ilgi gördüğünü ifade eden Yüksel, modanın kalbi ve merkezi sayılabilecek Fransa'ya bile ihracat yapar konuma geldiklerini vurguladı.



Sezona iyi başladıklarını aktaran Yüksel, Fransa, Yunanistan, İtalya, Filistin başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaptıklarını, birçok Arap ülkesinden tercih gördüklerini kaydetti. Firmaların internet üzerinden kendilerine ulaşabildiğini söyleyen Yüksel, müşterilerinin tavsiyesinin siparişlerde etkili olduğunu belirtti.



Yüksel, 'Önümüzdeki günlerden çok umutluyuz. Tekstil piyasası olarak bizi çok iyi günler bekliyor diye düşünüyorum. İzmir'e Yunanistan başta olmak üzere gezi amaçlı gelen turistlere de hitap ediyoruz. 'Modanın kalbi' denilen Paris'te Türk firması tercih ediliyorsa bu bizim olduğu kadar ülkemizin de bir başarısıdır. Bu özgüveni çalışarak, mücadele ederek devletimizin verdiği destekle kazandık. Özellikle devletimizi yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve diğer idarecilerin ülkemizi dışarıda temsili, dik duruşu ve iç politikadaki istikrar bize özgüven kazandırıyor.' şeklinde konuştu.



- 'Tekstil piyasasına hareketlilik getirecek'



Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Komşunu Al Gel Kampanyası'na destek olmayı görev bildiklerini bu amaçla kendilerinin de 'Komşunun Abiyesi Bizden' kampanyasıyla katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine biz de bir adım atarak katkı sağlayalım istedik. Gurbetçi müşterilerimizin getirdiği komşusunun abiyesini biz hediye edeceğiz. Bu proje kapsamında da artık yurt dışındaki yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı İzmir'e bekliyoruz. Bu çağrı bizi heyecanlandırdı. Bu çağrının özellikle tekstil piyasasına da bir hareketlilik getireceğine inandık. Umarım onlar da Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına uyar. Bu şekilde de her türlü etkinliklerini ülkemizde yapmaya devam ederler.' Kaynak : AA