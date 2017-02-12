Erdoğan: 16 Nisan, 15 Temmuz'un cevabı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı'na referandum anketleri soruldu. 'Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz.' diyen Erdoğan, alanlara çıkılmasıyla sağlıklı sonuçlar geleceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı, '16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır.' dedi.



Cumhurbaşkanı şu şekilde konuştu:



Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Anketler gelmiyor desek yalan olur. Asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla birlikte yoğunlaşacaktır. Ben halkımızın henüz cumhurbaşkanlığı sistemini anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu iyice anlatmamız lazım. Bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da kapmış, tabii ki evet diyor. Sıkıntıları halkımız da hakikaten neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını iyi biliyor. Bir tarafta bölücü terör örgütü var, bölücü terör örgütüyle hareket eden var. Bölücü terör örgütü hayır diyor. Şu anda Kandil'de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler hayır diyor. Benim milletim o Kandil'dekilerle birlikte 248 şehidimi, 2 bin 193 gazimi; öldürenler yaralayanlar var, onlarla birlikte hareket etmeyecektir. 16 Nisan'da evet diyerek gereken cevabı verecektir. 16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz'un yanında yer almaktır.



