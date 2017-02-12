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Engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

Adana’da 11 yaşındaki bedensel engelli kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü.

3. Sayfa / 12 Şubat 2017 Pazar 10:21
Engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli S.C.’yi (11) dedesi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden alıp Tellidere Mahallesi’ndeki evine getirmek üzere yola çıktı. Dede eve gelirken yol üzerindeki akrabalarının yanına uğradı. Dede yakınları ile sohbet ederken eve gelen E.A., küçük kızı elle taciz etti.

Korktuğu için durumu dedesine söyleyemeyen küçük kız, eve geldiğinde olayı annesi R.C.’ye (36) anlattı. Anne hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı E.A.’yı gözaltına aldı. Sorgulamada kıza cinsel istismarda bulunmadığını ileri süren E.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dedenin cinsel istismarı görmediğini söylediği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise annenin engelli kızını dövdüğünü ileri sürdü. Kaynak : İHA

Bedensel Engelli


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