Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatma altına alınan El Bab'da çatışmalar şiddetlendi.



1 ŞEHİT, 3 YARALI



Terör örgütü DEAŞ'ın tüneller kazdığı bölgede çıkan çatışmada, 1 askerin şehit olduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında 3 askerin de yaralandığı belirtildi.



ŞEHİT ATEŞİ GİRESUN'A DÜŞTÜ



El-Bab'da DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın acı haberi memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine ulaştı. Şehit Yayla'nın üç gün önce Suriye'ye geçici görevle gittiği öğrenildi.







MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ



Öte yandan, El Bab kuşatmasında şehit olan Furkan Yayla'nın AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi.





Kaynak : İHA