Dolar 6 aydan sonra ilk kez 2 hafta üst üste geriledi

Dolar/TL, şubatın ilk haftasındaki sert düşüşünü bu hafta da devam ettirerek 3,6615 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar/TL yaklaşık 6 ayın ardından ilk kez 2 hafta üst üste değer kaybetmiş oldu. Bu haftaya 3,70'in üzerinde başlayan dolar/TL, önceki hafta etkili olan düşüş eğilimini bu haftaya da taşıyarak, 3,6615'e kadar gerilemesinin ardından haftayı 3,68 seviyelerinden tamamladı.



Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, yaklaşık bir yıldır kötü performans sergileyen Türk lirasının ucuz kaldığının, ucuz olan Türk lirasına artan taleple birlikte dolar/TL'nin 3,66 sınırına kadar gerilediğini söyledi.



Bundan sonraki süreçte dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareketin başlamasına çok fazla ihtimal vermediğini dile getiren Metin, 3,66'nın altına doğru gerilemelerin 3,60 seviyelerini gündeme getireceğini kaydetti.



Türk lirasının son 2 haftada diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre kıyasla çok iyi performansı sergilediğini ifade eden Metin, 'Bundan sonra daha çok dışarıdan gelen haberlere özellikle dolar tarafından gelen haberlere bakacağız. Dolar endeksinde çok ciddi bir güçlenme olsa bile dolar/TL aynı oranda güçlenmeyecek yani TL emsallerine göre daha iyi bir performans sergileyecek.' ifadelerini kullandı.



- 'TCMB'nin hamleleri oynaklığı azalttı'



Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan da küresel piyasalarda hafta genelinde oluşan ABD Merkez Bankası (Fed) iyimserliğinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklerken, Türk lirası varlıkların emsallerine oranla daha fazla değer kazandığını belirtti.



Türk lirası sadece dolara karşı değil birçok ürüne karşı yükselirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamlelerinin oynaklığın azalmasını sağladığını kaydeden Tufan, TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmayarak fonlama taleplerini geç likiditeye yönlendirmesi ve aynı zamanda döviz depo karşılığı Türk lirası depo faiz oranını hafta boyunca yüzde 11'de tutmasının kurdaki yükselişi sınırlandırdığını söyledi.



Tufan, TCMB'nin sıkı para politikasına devam edeceği ve Fed'in faizleri düşük tutacağı beklentisiyle kurun 3.75 seviyesinin altında kalıcı olduğunu vurgulayarak, daha kısa vadede 3,75-3,72'nin direnç bölgesi olarak dikkat çektiğini kaydetti. Bu seviyeler altında kaldığı sürece düşüşlerin devam edebileceğini ifade eden Tufan, 3.66 destek seviyesinin altında kapanış yapılması durumunda 3,63-3,60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.



Kaynak : AA